Гравець «Карпат» довикликаний у збірну України

Наставник збірної України Андрій Шевченко викликав гравця львівських Карпат Мар’яна Шведа у національну команду для підготовки до поєдинків проти Словаччини та Туреччини, повідомляє Футбол 24.

Атакувальний півзахисник Карпат Мар’ян Швед отримав виклик до збірної України, інформує офіційний Twitter львівського клубу.

21-річний Швед раніше потрапив у резервний список гравців, викликаних у національну команду, проте, вочевидь, Андрій Шевченко вирішив залучити до лав збірної і футболіста Карпат.

В сезоні 2018/19 в активі Шведа уже 8 голів.

Як відомо, вже завтра «синьо-жовті» зберуться у Києві, де розпочнуть підготовку до поєдинку Ліги націй проти Словаччини та товариської гри з Туреччиною, які відбудуться 16 та 20 листопада відповідно.