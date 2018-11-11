Вчора, 10 листопада, на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на міні. Ще двоє військових отримали поранення різних ступенів. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр Нацбезпеки України.

«Під час рекогносцировки місцевості та проведення інженерної розвідки на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, загинули двоє наших Українських захисника, 1974 та 1976 р.н. Ще двоє наших військових отримали поранення різних ступенів. Наразі пораненим надається уся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах.

Також вчора російсько-окупаційні війська продовжували порушувати режим припинення вогню та вели обстріли оборонних позицій підрозділів Об’єднаних сил.Загалом вчора російсько-окупаційні війська здійснили 10 прицільних обстрілів», – йдеться у повідомленні.

Луганський напрямок

Ворог здійснив 3 обстріли вдень та ввечері. Так, з близько 16:00 розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм та відкриття вогню противником з гранатометів та стрілецької зброї зафіксували оборонці Новотошківського. Пізніше окупанти активно застосовували гранатомети різних типів та великокаліберні кулемети в районі Золоте-4. Проте адекватний вогонь у відповідь наших захисників із штатного піхотного озброєння примусив ворога припинити обстріл.

Вже ввечері, після 21:00 захисники Новолуганська зафіксували розриви близько 10 мін калібрів 120 та 82 мм.

Донецький напрямок

Російсько-окупаційні війська застосовували по оборонних позиціях підрозділів Об’єднаних сил гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Непоодинокі обстріли наших оборонних позицій зафіксовано в районі н.п. Піски, Гнутове, Тарамчук та Мар’їнка.

Зазначимо, що обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил цілком контрольована нашими оборонцями. З метою збереження життя та здоров’я особового складу, наші захисники 7 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь та ефективно придушували ворожі вогневі засоби.