Охоронець Димінського через суд вдруге відновив розслідування проти себе

Печерський районний суд міста Києва задовольнив скаргу «охоронця» Петра Димінського Андрія Борща і скасував постанову про закриття кримінального провадження за підозрою його у вчиненні смертельного ДТП. Про це стало відомо з ухвали суду від 29 серпня, яку опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень 5 вересня цього року, пишуть «Наші.гроші».

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року на трасі Львів-Краковець у селі Ямельня Яворівського району трапилася ДТП. Автомобіль Opel Astra, за кермом якого була 31-річна мешканка села Ямельня Наталія Тріла, повертав з траси у село, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП. Вину на себе взяв співзасновник ТОВ «Приватна охоронна фірма «Ірбіс» Андрій Борщ, якого ЗМІ називають охоронцем бізнесмена Петра Димінського (який раніше був бенефіціаром «Ірбісу»).

19 серпня 2017 року Андрію Борщу повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Пізніше слідство призначило низку процесуальних дій, за підсумками яких було встановлено, що Борщ не керував машиною в момент аварії. Підозра впала на Петра Димінського, який ще 22 серпня 2017-го виїхав за кордон і не повертається в Україну.

За відсутністю в діях Андрія Борща складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ, України, 7 грудня 2017-го прокурор постановив закрити кримінальне провадження. Цю постанову про закриття Борщ успішно оскаржив в суді на початку лютого 2018-го.

«Тоді суддя мотивував своє рішення тим, що досудове розслідування проведено неповно та однобічно, а тому рішення про закриття провадження прийнято передчасно. Так, з метою усунення суперечностей не провели одночасний допит свідка з Андрієм Борщем, «не надано правової оцінки» висновку психологічної експертизи на основі комп’ютерного поліграфу, що у Борща «виявляються виражені психофізіологічні реакції, які свідчать про те, що він під час ДТП перебував за кермом автомобіля «Мерседес», не виконано ухвалу слідчого судді про призначення судової молекулярно-генетичної експертизи», – йдеться у повідомленні видання.

Вдруге провадження закрили 28 лютого цього року. Борщ знову подав скаргу. Тепер суд повторно прийняв рішення на користь заявника, оскільки, незважаючи на неодноразові вимоги, матеріали кримінального провадження для їх дослідження в судовому засіданні так і не були представлені. А тому не можна було спростувати доводи Андрія Борща про неповноту та однобічність досудового розслідування. Більше того, в ухвалі суду вказано, прокурори та слідчі систематично не з’являлися на судові засідання.