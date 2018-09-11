У світі понад 800 мільйонів людей страждають від голоду, - ООН

У світі росте кількість людей, які страждають від голоду. Про це повідомила Організація Об’єднаних Націй у своєму звіті, передає «Радіо Свободу».

Згідно з документом, у 2017 році від голоду страждав 821 мільйон людей у всьому світі, або кожен дев’ятий житель планети.

Ситуація з голодом погіршилася в Африці та Південній Америці. Дослідники називають серед причин цієї тенденції засухи й повені, а також насилля і війну.

Водночас 672 мільйони дорослих мають проблеми з ожирінням. У 2014 році кількість таких людей становила 600 мільйонів.