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У світі понад 800 мільйонів людей страждають від голоду, - ООН

Юлія Шпак

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У світі росте кількість людей, які страждають від голоду. Про це повідомила Організація Об’єднаних Націй у своєму звіті, передає «Радіо Свободу».

 

Згідно з документом, у 2017 році від голоду страждав 821 мільйон людей у всьому світі, або кожен дев’ятий житель планети.

Ситуація з голодом погіршилася в Африці та Південній Америці. Дослідники називають серед причин цієї тенденції засухи й повені, а також насилля і війну.

Водночас 672 мільйони дорослих мають проблеми з ожирінням. У 2014 році кількість таких людей становила 600 мільйонів.

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