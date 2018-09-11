У двох районах Львівщини деякі населені пункти залишились без газу. Перелік

У Сколівському та Миколаївському районах деякі населені пункти залишились без газу.

Так, за інформацією Миколіївської РДА, у зв’язку з проведенням планово-профілактичних робіт з 8.00 год. 12.09.2018р. до 8.00 год. 13.09.2018р. буде припинено подачу газу всім категоріям споживачів у таких населених пунктах: м.Миколаїв, м.Н.Розділ, смт.Розділ, с.Заклад, с.Розвадів, с.Дроговиж, с.Лубяни, с.Тростянець, с.Демня, с.Красів, с.Бродки, х.Заділ, с.Стільсько, с.Дуброва, с.В.Воля, с.М.Воля, с.Суха Долина, с.Тернопілля, с.Добряни, с.Глухівець, с.Черниця, с.Надітичі. с.Пісочна, с.Рудники, с.Липівка. с.Березина, с.Верин, с.Крупсько, с.Підгірці, с.Тужанівці, с.Горішне, с.Долішне, с.Берездівці, с.Гр.Кути, с.Станківці.

Окрім цього, як повідомляє преслжба Сколівської міської ради, 12.09.2018 року з 8:00 год. до 13.09.2018 до 17:00 год. Стрийським ВУПЗГ проводитимуться ремонтні роботи на підземному газопроводі.

На цей період часу буде припинено газопостачання до: м.Сколе, с.Дубина, смт.В.Синьовидне, с.Межиброди, с.Н.Синьовидне, с.Н.Стинава.

Стрийське відділення ПАТ просить забезпечити доступ до газового обладнання працівникам та перекрити крани перед газоспоживаючим обладнанням.