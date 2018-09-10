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Завтра частина Сихівського та Франківського району буде без води

Юлія Шпак

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Завтра, 11 вересня, з 09.00 до 20.00 год. буде припинено подачу води до кількох вулиць Сихівського та Франківського районів, у зв’язку з плановими роботами на магістральному водогоні діаметром 1420 мм на перехресті вул. Гашека — Стрийська. Про це повідомляє прес-службі ЛМР з посиланням на ЛМКП «Львівводоканал» .

 

Відтак, завтра з 09.00 до 20.00 год буде припинено подачу води до Сихівського району, обмеженого пр. Червоної Калини, вул. Хоткевича, вул. Чукаріна, вул. Хуторівка; житловий масив Новий Львів, житловий масив Броньова і Франківський район м. Львова.

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