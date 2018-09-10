Укрпошта підвищила ціни на доставку листів та посилок

ПАТ «Укрпошта» відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) підвищила тарифи на доставку листів на 40% із 10 вересня 2018 року. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на відповідне оголошення в газеті «Урядовий кур’єр».

Так, тарифи на послуги поштового зв’язку підвищуються у два етапи: перший із 10 вересня поточного року, другий – з 1 січня 2019 року.

З 10 вересня підвищуються тарифи на пересилання письмової кореспонденції на 40%, зокрема за доставку непріоритетних листів вагою до 50 г – на 2 грн.

Підвищено також вартість доставки посилок без оголошеної цінності (масою до 10 кг) – на 3 грн (із ПДВ), або на 30%, у межах області, на 20% – в межах України.

Другий етап підвищення цін на поштові послуги передбачає підвищення тарифів на ці самі послуги на 14,3% для листів та на посилки без оголошеної цінності (масою до 10 кг) – на 15,3% усередині області, на 11,1% – по Україні відповідно.

Тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги під час пересилання відправлень у рамках послуги «Укрпошта стандарт» не змінюються.