Аграрії Львівщини попереджають про реванш Кремля та спроби політичного рейдерства, - заява

Представники Аграрної партії України на Львівщині попереджають про дискредитацію українських сил і глобальну пропагандистську кампанію для реваншу наближених до Кремля політиків. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на Facebook-сторінці організації.

Подаємо текст документу цілком:

«Хвиля гібридної атаки Кремля докотилася і до Львова – у понеділок, 10 вересня, в місті планується проведення прес-конференції про ситуацію в Аграрній партії України та начебто авторитарні методи управління з боку її керівництва. Але хто хоча б трішки цікавиться політикою зрозуміє, що тут стирчать вуха Медведчука.

Активізація на українському політичному просторі проросійських сил з кожним днем набирає все ширших обертів. Війна проти України набула нового характеру і поступово перейшла із військового у політичний вимір. Москва не шкодує ні сил, ані засобів, ані грошей на скупівлю засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій, створюючи потужний антиукраїнський фронт напередодні виборів 2019 року.

Як відомо, останні дні Аграрна партія знаходиться в епіцентрі інформаційних подій через спробу грубого рейдерського захоплення організації, а лідер партії Віталій Скоцик публічно звинуватив одіозного Віктора Медведчука в організації цього заколоту і фактично першим відкрито виступив проти добре організованої кремлівської «п’ятої колони» .

Анонсована прес-конференція цікава не через зміст – адже нічого нового й цікаво учасники заходу не розкажуть. Тим більше, що реального впливу на партійні процеси заявлені спікери вже не мають, оскільки були відсторонені від керівництва партією через заколотницькі ініціативи. Швидше навпаки – виглядає на намагання Поживанова, Корбана і Ко виправдати себе після достатньо резонансних звинувачень.

Цікаво інше – чому ці «партійні діячі», які жодного разу до цього не були Львові, раптом обрали саме наше місто для свого заходу. А тому, що дехто в Києві, а точніше у Москві, вважає галичан наївними і простаками, які повірять у будь-які казки, якщо її розповідати гарним тоном. Тому, що у столиці вже всі прекрасно знають ціну слів цих персонажів і їхню сумнівну діяльність у минулому.

У понеділок представники так званої «опозиції» в Аграрній партії будуть розповідати про конфлікт всередині партії і подавати це все як внутрішні розборки. Хоча думаючій людині достатньо кількох хвилин, щоб скласти пазл картинки «хто і для чого?» і зрозуміти, що йдеться про дискредитацію українських сил і глобальну пропагандистську кампанію для реваншу наближених до Кремля політиків.

Прямо аж напрошується аналогія з гібридною війною РФ проти України, де Москва заперечує свою агресію на всіх дипломатичних площадках говорить про «внутрішню громадянську війну». Тут ті ж самі інструменти. Але що дивуватися – найманці завжди намагаються наслідувати своїх господарів…».