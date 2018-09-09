ОСТАННІ НОВИНИ

Укрзалізниці для вирішення проблем треба трильйон гривень і 30 років

Юлія Шпак

|

Щоб вирішити всі проблеми стратегічного розвитку компанії, ПАТ «Укрзалізниця» буде потрібно не менше 20 років і значні капіталовкладення. Про це заявив директор з економіки та фінансів УЗ Андрій Рязанцев, пише ЦТС.

 

Він повідомив, що кошти, в першу чергу, необхідно направляти на модернізацію інфраструктури і закупівлю локомотивів.

«Для усунення поточних проблем, з якими ми щодня стикаємося в «Укрзалізниці», нам потрібно вирішувати кілька стратегічних питань. Для цього необхідно подивитися на УЗ в цілому. Вагонну складову ми вже лібералізували, і вона розвивається своїм ходом, при цьому, даючи можливість заробляти всім на цьому ринку», – сказав Андрій Рязанцев

Також він зазначив, що найбільш проблемними зараз залишаються питання тяги та інфраструктури.

«Для того, щоб оновити ці основні фонди нам необхідно протягом від 23 до 30 років заробити 1 трлн гривень. 20 тисяч км інфраструктури та 2 тисяч локомотивів – це те, що потрібно придбати УЗ», – додав топ-менеджер «Укрзалізниці».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...