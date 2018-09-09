Укрзалізниці для вирішення проблем треба трильйон гривень і 30 років

Щоб вирішити всі проблеми стратегічного розвитку компанії, ПАТ «Укрзалізниця» буде потрібно не менше 20 років і значні капіталовкладення. Про це заявив директор з економіки та фінансів УЗ Андрій Рязанцев, пише ЦТС.

Він повідомив, що кошти, в першу чергу, необхідно направляти на модернізацію інфраструктури і закупівлю локомотивів.

«Для усунення поточних проблем, з якими ми щодня стикаємося в «Укрзалізниці», нам потрібно вирішувати кілька стратегічних питань. Для цього необхідно подивитися на УЗ в цілому. Вагонну складову ми вже лібералізували, і вона розвивається своїм ходом, при цьому, даючи можливість заробляти всім на цьому ринку», – сказав Андрій Рязанцев

Також він зазначив, що найбільш проблемними зараз залишаються питання тяги та інфраструктури.

«Для того, щоб оновити ці основні фонди нам необхідно протягом від 23 до 30 років заробити 1 трлн гривень. 20 тисяч км інфраструктури та 2 тисяч локомотивів – це те, що потрібно придбати УЗ», – додав топ-менеджер «Укрзалізниці».