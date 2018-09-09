У центрі Львова водій на BMW зніс парапети і втік з місця події

У неділю, 9 вересня, у Львові на площі Галицькій близько другої години ночі автомобіль BMW збив парапети, якими перекривають центральну частину міста, та втік місця події. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

«Водій залишив авто на площі Івана Підкови та зник у невідомому напрямку. За попередньою інформацією, поліції вдалось оперативно затримати водія. Авто на литовському номері», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Патрульної поліції у Львівській області повідомили, що водія знайшли, на нього склали протокол за ст124 КУпАП. Матеріали передадуть в суд.