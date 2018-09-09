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У центрі Львова водій на BMW зніс парапети і втік з місця події

Юлія Шпак

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У неділю, 9 вересня, у Львові на площі Галицькій близько другої години ночі автомобіль BMW збив парапети, якими перекривають центральну частину міста, та втік місця події. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

«Водій залишив авто на площі Івана Підкови та зник у невідомому напрямку. За попередньою інформацією, поліції вдалось оперативно затримати водія. Авто на литовському номері», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Патрульної поліції у Львівській області повідомили, що водія знайшли, на нього склали протокол за ст124 КУпАП. Матеріали передадуть в суд.

Фото і відео: “Гаряча лінія міста Львова”

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