Синоптик розповів, коли українцям варто чекати бабине літо

Відомий народний синоптик Леонід Горбань впевнений, що похолодання в Україні таки буде, але не раніше 25 вересня. Про це він повідомив «ФАКТАМ».

«Осінні дощі в Україну прийдуть вже 10 вересня і триватимуть близько п’яти днів. Починаючи з 15 вересня в Україну прийде перше бабине літо, під час якого опадів не очікується, стовпчики термометрів місцями досягнуть позначки плюс 25 », – розповів синоптик.

Тривати перше бабине літо буде всього десять днів: вже з 25 вересня до нас знову повернуться дощі та очікується зниження температури.

Також Леонід Горбань додав, що друге бабине літо варто очікувати після 4 жовтня. Тоді стовпчики термометрів знову піднімуться до 20 градусів тепла і вище.