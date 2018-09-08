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Українців попередили про черги на кордоні з Польщею через страйк польських митників

Юлія Шпак

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Посольство України в Польщі повідомило, що через так званий «тихий страйк» польських митників можуть виникнути труднощі з перетином кордону для громадяни України. Про це посольство України в Польщі повідомляє з посиланням на інформацію профспілкового комітету Митної служби Польщі, передає Громадське.

 

«7 вересня польські митники почали так званий «тихий страйк», що може призвести до збільшення черг і тривалості проходження митних процедур при перетині українсько-польського державного кордону в автомобільних і піших пунктах пропуску», — йдеться у повідомленні.

За даними польських ЗМІ, страйк організували профспілки працівників підпорядкованих МВС країни структур. Вони вимагають підвищення заробітної плати і її індексації.

Зазначимо, «тихим» називають страйк, під час якого співробітники перебувають на своїх робочих місцях, водночас вони саботують службові обов’язки.

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