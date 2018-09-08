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Супрун розповіла про небезпеку булінгу в школах

Юлія Шпак

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67% українських школярів минулого року стикнулися з постійним булінгом. Це дуже високий показник не тільки в Україні, але й в усьому світ. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

 

«Відправляючи дитину до школи, батьки не завжди усвідомлюють, що там можуть траплятись досить жорстокі та непередбачувані речі. Здається, що вашу дитину це омине, втім шанси стати жертвою булінгу з боку однолітків дуже високі.

Дітлахів можуть бити або погрожувати побиттям, принижувати словесно, розповсюджувати плітки та чутки, писати образливі записки та навіть булити в інтернеті. Такий «спосіб спілкування» може травмувати дитину на все життя та причинити великі страждання. Діти, які зазнають булінгу, мають не лише емоційні, психологічні, соціальні проблеми, а також є в зоні ризику скоєння самогубств», – повідомила Уляна Супрун.

Також вона закликала подивитися ролик, в якому у вигляді соціального експерименту зображене те, що батьки майже ніколи не побачать на власні очі – ситуації булінгу, в якій може кожна опинитись дитина. Адже зазвичай діти мають сміливість знущатись з інших поза очима дорослих та майже без свідків, таким чином приховуючи свої «злочини».

«Не ігноруйте будь-які ознаки булінгу! Адже часто дорослі вважають, що діти мають порозумітися самі й тому не втручаються у подібні ситуації. Важливо відкрито говорити про це з дитиною, за потреби зібрати факти та докази та обговорювати ситуацію з керівництвом заклад», – додала Уляна Супрун.

Відео: Facebook – сторінка Уляни Супрун

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