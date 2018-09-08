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Наступного тижня у Львові стартує фотовиставка «Онковідважні»

Юлія Шпак

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У вівторок, 11 вересня, у Львові відбудеться літературний вечір «Відвага бути» до відкриття фотовиставки «Онковідважні». Про це повідомляють організатори заходу.

 

«Відвага Бути» – це розповідь про сміливих жінок, які надихають і захоплюють своєю боротьбою проти страшного діагнозу! Які, попри все, живіть і дарують тепло людям довкола. Несуть віру в одужання, в любов і добро!», – зазначають організатори заходу.

Подія відкриє фотовиставку «Онковідважні» проекту Oncobrave.  Організатори хочуть підтримати жінок з діагнозом «рак», розвіяти міфи довкола хвороби та показати, що вихід є і онко – це не кінець. Захід покликаний також згуртувати людей, що борються з хворобою, і всіх, хто готовий допомогти в боротьбі з недугою.

Модерувати подію буде Мар’яна Савка, львівська поетеса та головний редактор «Видавництва Старого Лева». У програмі також читання віршів Юлією Мусаковською та Галиною Крук. Говорити будуть також самі учасниці фотопроекту – Тетяна Ключковська, Ірина Подолець-Нестор. Окрім того буде концерт від гурту Rockoko та вокалістки Ольга Децик.

Координатори проекту планують активніше популяризувати ранню діагностику онкозахворювань шляхом кооперацій з приватними клініками міста Львова.

Початок о 18:00 в «Дзизі» (Вірменська,35). Вхід на захід вільний.

Отримати детальнішу інформацію про проект, а також долучитися можна на офіційній сторінку Oncobrave у Facebook.

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