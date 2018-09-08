Лілія Гриневич розповіла, коли у школи привезуть підручники для 1 та 10 класів

Через велику кількість підручників, які цього року друкуються для 1, 5 та 10 класів, змінився графік їх друку та доставки. Наразі підручники для 5 класу майже всі розвезені по регіонах. Підручники для 10 класу очікуються в листопаді. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє Укрінформ.

«Цього року ми друкуємо три лінійки підручників (для 1, 5 та 10 класів – ред.) Такої кількості примірників ще не було – 18,5 млн. І виявилося, що українська поліграфічна база не витримує таких обсягів за короткий проміжок часу. Тому нам довелося переглядати графік. На даний момент 5 клас, це одна лінійка підручників, практично весь розвезений, тобто там проблем немає. Перший клас – це нові стандарти і нові програми, і ми пізніше робили підручники, коли вже були розроблені стандарти та програми. В першому класі є адаптаційний період у вересні, дітям зараз не потрібні підручники… Підручники вони отримають у жовтні», – сказала Гриневич.

Стосовно підручників для 10 класу Гриневич повідомила, що паперові їх версії будуть у школах у листопаді. Натомість на сайті Міністерства освіти та науки викладено електронну бібліотеку всіх підручників, і не тільки для 1 чи 10 класів.

Також Гриневич наголосила, що на сайті МОН є методичні матеріали для вчителів перших класів стосовно того, яке навантаження на дітей повинно бути в адаптаційний період. З цими матеріалами можуть ознайомитися також і батьки першокласників.

«Треба пам’ятати, що вересень для першого класу – адаптаційний. Діти знайомляться зі школою, класом, ранець носять без важкого приладдя та книжок, вивчають безпечну дорогу до школи. Триває напрацювання правил життя в класі, у школі, алгоритмів (поведінки), тому що в дітей повністю перебудовуюється стиль житя. Я хочу звернути увагу, що буде велика спокуса вчителів все зробити в старий спосіб: просто одразу посадити дітей за парти, за підручники чи зошити з друкованою основою, які змусять купити батьків. Так не можна, тому що зовсім інша парадигма педагогіки співробітництва і активно пошукового навчання для дітей початкової школи», – наголосила міністр.

Окрім цього, причинами затримки друку підручників Гриневич назвала необхідність додаткової експертизи деяких з них, зокрема з історії Украни, громадянської освіти, в яких виявлено «фундаментальні помилки та трактування з радянської історіографії». За словами Гриневич, МОН не може дозволити друк таких підручників за бюджетні кошти, вони направлені на доопрацювання.