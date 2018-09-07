Суд визнав банкрутом молочний завод «Галичина»

Господарський суд Львівської області визнав банкрутом молочний завод «Галичина», який пов’язаний з групою «Континіум» та відкрив ліквідаційну процедуру. Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що провадження в справі про банкрутство ПрАТ «Галичина» було порушене судом ще 24 листопада 2015 року.

Згідно з судовими матеріалами, розпорядник майна встановив, що активи ПрАТ «Галичина» становлять 231,8 млн грн, а згідно з реєстром вимог кредиторів боржника його загальна кредиторська заборгованість – 1,18 млрд грн. Відповідно «майнових активів боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів».

«Ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства розпорядником майна не встановлено», – йдеться в постанові Госпсуду Львівської області.

За даними НКЦПФР, власником 100% акцій ПрАТ «Галичина» (як і власником 98,9% акцій ПАТ «Ковельмолоко») є кіпрська компанія «Бросмонт Холдінгз Лімітед».

Додамо, що в 2010 році «Західна молочна група» (підконтрольна групі «Континіум» Степана Івахіва) об’єдналася із ЗАТ «Галичина» (бенефіціарами якого були львів’яни Андрій Король, Сергій Гибай, Юрій Ложкін). Це публічно підтверджували в групі «Континіум». Об’єднана молочна структура зберегла назву «Галичина». Власне, С. Івахів входив у наглядову раду підприємства. У 2014 році багаторічного гендиректора молочного заводу «Галичина» Володимира Петріна на певний час замінив Дмитро Лещенко, який до цього призначення працював радником гендиректора групи «Континіум».