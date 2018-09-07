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Гройсман анонсував зростання мінімальної зарплати у 2019 році

Юлія Шпак

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що мінімальна заробітна плата з 1 січня 2019 року зросте до 4170 гривень. Про це він повідомив журналістам під час робочої поїздки до Вінницької області, передає «Інтерфакс-Україна».

 

«На наступний рік мінімальна заробітна плата зросте з 3723 до 4170 грн», – зазначив В. Гройсман.

Прем’єр зазначив, що дані зміни будуть відображені в проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд має намір внести відповідно до законодавства, до 15 вересня.

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