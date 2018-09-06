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Жінки в Україні зможуть ставати генералами

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Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект 6109, який зрівнює права і можливості жінок і чоловіків у Збройних силах та інших військових формуваннях. Відповідне рішення підтримало 247 народних депутатів на засіданні 6 вересня.

 

Законом закріплено принцип, за яким жінки мають проходити військову службу на рівних засадах з чоловіками (крім випадків передбачених законодавством про охорону материнства та дитинства).

Жінки-військовослужбовці матимуть рівний доступ до посад та військових звань та рівний обсяг відповідальності.

Після ухвалення законопроекту урівнюється граничний строк можливості укладання контракту для жінок. Це означає, що вони встигатимуть вислужити вищі офіцерські посади.

Законом скасовано обмеження щодо призначення  військовослужбовців-жінок у добовий наряд, відправлення у відрядження та звільнення від проходження служби.

Як відомо у Збройних силах України немає жодної жінки-генерала.

Крім того Рада 261 голосом прийняла в другому читанні законопроект 6268-1 «Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців».

Закон передбачає одноразову грошову виплату військовослужбовцям, які померли протягом року після звільнення зі служби, якщо смерть настала внаслідок контузії, поранення пов’язаного з проходженням військової служби.

Він набере чинності через десять днів з дня опублікування.

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