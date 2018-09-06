Супрун розповіла про користь вегетаріанства для профілактики багатьох хвороб

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці у Facebook про те, чи корисне вегетаріанство.

«Вегетаріанство стало способом життя для багатьох людей. Його основа – виключення з раціону м’яса тварин. Існують й більш суворі види вегетаріанських дієт, як-от веганство, прихильники якого відмовляються від великої кількості продуктів тваринного походження у харчуванні та в побуті.

Багатьох цікавить питання – чи є така дієта повноцінною, збалансованою та в цілому більш корисною для здоров’я. Адже дискусії між м’ясоїдами та вегетаріанцями тривають постійно. Крім того, навколо вегетаріанства існує багато міфів. Наприклад, що вегетаріанці отримують менше поживних речовин з їжі, їм не бажано займатись спортом, або навіть, що вегетаріанство – це хвороба», – зазначила вона.

Додавши, щоб близько 7 років тому на просторах інтернету почала поширюватись неправдива інформація, начебто ВООЗ визнало вегетаріанство хворобою, а саме – психічним розладом. З часом ця неправдива інформація почала ширитися по медіа. Навіть після офіційного спростування ВООЗ, для багатьох людей ця новина залишила невірне сприйняття такого стилю життя.

«Належним чином спланований вегетаріанський раціон харчування є здоровим, збалансованим та в багатьох випадках корисним для профілактики багатьох захворювань. Академія харчування та дієтології США підтверджує, що така дієта підходить для людей на всіх етапах життєвого циклу, в тому числі жінкам під час вагітності й лактації, немовлятам, дітям, підліткам, людям похилого віку, а також спортсменам», – запевнила Уляна Супрун.

І наголосила, що на сьогодні рослинна їжа визнається як не тільки повноцінною для харчування, але також як спосіб профілактики та зменшення ризику появи багатьох хвороб. Дослідження вказують, що вегетаріанці мають нижчі ризики появи серцево-судинних захворювань, надмірної ваги та ожиріння та деяких видів раку.

«Щоб бути корисною, рослинна дієта має бути дотримана ретельно та уважно. Адже це не означає просту відмову від м’яса та продуктів тваринного походження. Саме здоровий рослинний раціон (овочі, фрукти, насіння), а також повноцінна заміна тваринного білка на рослинний (бобові, соєві продукти, горіхи) сприяють зменшенню ризику появи багатьох захворювань. Якщо ж ви не їсте м’яса, втім компенсуєте це малопоживною їжею – очікувати на якісь корисні ефекти для здоров’я марно», – зауважила керівниця МОЗ.

Вона також застерегла: якщо хочете розпочати таку дієту – підходьте до цього розумно та зважено:

«Починайте повільно та поступово прибирати м’ясо чи інші продукти тваринного походження зі свого раціону. До того ж варто заздалегідь зрозуміти, яким чином ви будете планувати свій оновлений раціон, щоб отримувати достатньо поживних речовин. Будьте реалістичними. Якщо не дуже любите фрукти чи овочі – це може стати проблемою. Обов’язково консультуйтеся зі своїм лікарем! Він допоможе обрати найкращу стратегію переходу на новий стиль життя».