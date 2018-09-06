Рада зробила крок до узаконення «Слава Україні» військовим вітанням

Верховна Рада в першому читання ухвалила законопроект, який замінить військове вітання в ЗСУ з радянського на «Слава Україні» та «Героям слава». За відповідний проект №9036 проголосували 284 депутати, пише УП.

Він також передбачає звертання «пане» як альтернативне «товарищу».

Депутати пропонували під час доопрацювання розширити дію закону на Міністерство внутрішніх справ.

Цю пропозицію підтримав, зокрема, голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко повідомила, що під час голосування не спрацювала картка депутата від БПП Бориса Козиря. Його голос був врахований пізніше.

Також Рада 263 голосами проголосувала за скорочення строку подання пропозицій і поправок до другого читання.

«Я не маю жодних сумнівів, що через 10 днів, так само в четвер, ми зберемся і під 300 голосів приймемо його в цілому», – додав голова парламенту.