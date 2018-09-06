Місія МВФ розпочала роботу в Києві

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом розпочала роботу в Києві. Про це повідомляє УП із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

У представництві уточнили, що місія прибула до Києва напередодні.

Як повідомив в середині серпня постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман, місія МВФ працюватиме в Києві в період з 6 по 19 вересня “для обговорення останніх економічних подій і економічної політики”.

За словами Люнгмана, в порядку питань, що підлягають обговоренню, буде також фінансова допомога від МВФ на підтримку політики, спрямованої на забезпечення макроекономічної стабільності в Україні і подальшого руху економіки країни в напрямку сталого та інклюзивного зростання.

В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова відзначила, що українська сторона має намір обговорити з Фондом як всі поточні питання, так і продовження співпраці після закінчення програми в березні 2019 року.

За її словами, успішний четвертий перегляд програми розширеного фінансування МВФ і отримання п’ятого траншу в 2 млрд доларів відкриє шлях до залучення фінансування в державний бюджет на пільгових умовах з використанням гарантії Світового банку на 800 млн доларів, а також до отримання макрофінансової допомоги від ЄС на 1 млрд євро.

У свою чергу глава НБУ Яків Смолій зазначив, що наближення перспективи отримання фінансування від МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку України, а також поліпшить можливості уряду залучити на міжнародних ринках капіталу боргові ресурси.

Нагадаємо, за підсумками цього візиту буде прийнято рішення про виділення траншу.

Ключовою умовою для отримання траншу від МВФ є підвищення цін на газ для населення до ринкових. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність до такого кроку.