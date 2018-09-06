Мера Ужгорода арештували за підозрою у привласненні коштів з бюджету

Ужгородський суд задовольнив клопотання прокуратури Закарпатської області щодо обрання міри запобіжного заходу міському голові Богдану Андріїву у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці або внесення застави у 440 тисяч гривень. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Також у виданні додають, що адвокат Андріїва запевнив, що до кінця дня сумма застави буде внесена.

Як повідомила “Українській правді” прес-секретар прокуратури Закарпатської області Марина Безега, суд частково задовольнив клопотання з боку сторони звинувачення.

За її словами, прокуратура просила взяти Андріїва під варту з альтернативою застави в 6,5 млн гривень.

Як повідомлялося, в кінці серпня меру Ужгорода було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 статті 191 ККУ (привласнення та розтрата майна в особливо великому розмірі або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

А також його підозрюють у злочинах за ч. 2 статті 28 ККУ – ч.2 статті 366 ККУ, тобто співучасть у підробці документів.

Раніше видання Mukachevo.net повідомляло, що йдеться про розкрадання коштів при реконструкції культурно-історичного центру “Совине гніздо” на суму у понад 6,5 мільйонів гривень.

У прес-службі Ужгородської міськради виданню заперечили вчинення мером вказаних злочинів, зазначивши, що офіційна технічна документація підтверджує відсутність матеріальних збитків, які б спричинили фінансову шкоду державі або громаді міста.

Там додали, що всі тендерні процедури з реконструкції “Совиного гнізда” були проведені та роботи розпочаті до набуття Богданом Андріївим повноважень міського голови Ужгорода.