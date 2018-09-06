Чим Львівська опера дивуватиме своїх глядачів у перший тиждень осені?

Цього тижня у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької глядачам покажуть оперу, оперету та кілька балетів.

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ НА ТИЖДЕНЬ:

Четвер, 6 вересня – оперета «Весела вдова»

«Весела вдова» – одна з найкращих оперет композитора Франца Легара. Це історія про молоду вдову, мільйонерку Ганну Главарі і про аташе посольства країни Монтеверде в Парижі Данила, їх зустрічі, взаємне кохання, яке спалахуло, обставини, що виникли на шляху до їх щастя. Фон, на якому розвивається дія, не менш колоритний: дипломатична метушня навколо мільйонів Ганни. Дії відбуваються у трьох місцях: особняку посольства, маєтку Ганни і кафешантані.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Весела вдова

П’ятниця, 7 вересня – балет «Симфонія танцю: світова класика і модерн»

«Симфонія танцю: світова класика і модерн» складатиметься з трьох одноактних балетів – ілюстрацій до шляху розвитку цього виду мистецтва від романтизму до сучасності.

Перша хореографічна вистава «Па де катр» Ц.Пуньї відображає епоху романтизму. Другий балет – «Видіння троянди» романтичний за духом і музикою (композитор К.-М.Вебер), класичний – за стилем (постановка видатного хореографа ХХ століття М.Фокіна). Вечір одноактних балетів завершить композиція «Ближче, ніж кохання». Це робота молодого київського соліста балету Артема Шошина, який задумав створити свою постановку і здійснив її в стилі модерн.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – балет «Симфонія танцю: світова класика і модерн»

Неділя, 9 вересня – балет «Коппелія»

Життєрадісний комедійний балет «Коппелія» створений за мотивами твору

німецького письменника Гофмана. Легковажний Франц втратив голову через ляльку Коппелію, йому вона здається живою. Щоб повернути коханого, його наречена Сванільда сама переодягається лялькою.

Початок о 12.00. Квитки за посиланням – Коппелія

Неділя, 9 вересня – опера «Сільська честь»

«Сільська честь» – чарівна з перших тактів музика Масканьї вистава про любов та пристрасть, про ревнощі і зраду. Головна героїня опери, покинута своїм коханим і засліплена ревнощами, намагається будь-якими способами повернути його, але її дії призводять до загибелі нареченого.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Сільська честь