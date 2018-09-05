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Найбільший виробник спорттоварів відкриє магазин в Україні

Омелян Шевчук

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Найбільший у світі виробник спортивних товарів Decathlone Group відкриє перший магазин в Києві на початку 2019 року. Цю інформацію підтвердили в компанії, передає ЕП із посиланням на The Village Україна.

 

«Ми відкриємося в Україні у першому кварталі 2019 року. Наш магазин буде розташований поблизу станції метро «Почайна» («Петрівка»)», – коментують у Decathlon Ukraine.

Окрім того, Decathlone оприлюднила вакансії для першого магазину в Києві на одному з профільних сайтів.

Детальніше про плани виходу на новий ринок Decathlone планує розповісти на прес-конференції, яку проведуть до кінця вересня.

Decathlon Group – спортивний підрозділ французької компанії Association Familiale Mulliez. На українському ринку вона представлена мережею супермаркетів і гіпермаркетів Auchan та будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin.

У бренду Decathlon понад 1400 магазинів у 45 країнах світу.

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