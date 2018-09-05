ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканців Львівщини попереджають про грози

Юлія Шпак

|

Сьогодні, 5 вересня, на території Львівської області прогнозують грози. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Львівський обласний центр з гідрометеорології України.

 

Загалом, на Львівщині очікується хмарно з проясненнями. Вдень по всій території короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 10 – 15°, вдень 21 – 26° тепла.

Громадян просять дотримуватися правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці. При ускладненні погодних умов намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.

У разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...