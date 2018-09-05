Мешканців Львівщини попереджають про грози

Сьогодні, 5 вересня, на території Львівської області прогнозують грози. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Львівський обласний центр з гідрометеорології України.

Загалом, на Львівщині очікується хмарно з проясненнями. Вдень по всій території короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 10 – 15°, вдень 21 – 26° тепла.

Громадян просять дотримуватися правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці. При ускладненні погодних умов намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.

У разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».