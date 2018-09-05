Лише 4% росіян виступають за помилування Сенцова, – опитування

Лише 4% росіян вважають, що незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова необхідно помилувати. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного російською недержавною дослідницькою організацією «Левада-Центр», які є розпорядженні УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на питання, як російській владі слід вчинити у зв’язку з голодуванням Сенцова з вимогою звільнити українських політв’язнів, 4% респондентів відповіли, що необхідно «помилувати лише Сенцова», 24% – «здійснити обмін політв’язнями між Росією й Україною», 17% – «залишити в ув’язненні Сенцова і всіх українських політв’язнів», 49% – відповіли, що нічого не знають про цю ситуацію, 8% – не визначилися з відповіддю.

Опитування проведене 23 – 30 серпня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення; було опитано 1600 людей у віці від 18 років і старших у 136 населених пунктах 52 регіонів РФ.

Фото: УНІАН