Філарет розповів, коли в Україні створять єдину церкву і що чекає УПЦ МП

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет впевнений, що єдина помісна церква у країні буде створена до кінця поточного року. Про це повідомляє УП із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

За його словами, ті церкви, які не долучаться до неї, повинні називатися Російська православна церква в Україні.

«Томос буде. Після Томосу буде Собор тих архієреїв, які звернулися до Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію. Ті, хто не звертався, на Соборі не матимуть права», – розповів Філарет.

«Собор означає, що всі три церкви об’єдналися в одну єдину помісну українську автокефальну церкву, і він обере свого предстоятеля і буде в Україні одна українська церква, а ті, хто не приєднаються до цієї української церкви, повинні називатися Російська православна церква в Україні», – додав глава УПЦ-КП.

Відзначається, що на питання про перспективи створення в Україні єдиної помісної церкви він відповів: «У цьому році».