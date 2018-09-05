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Через «Краківець» в Україну намагався прорватися іноземець на лековику

Юлія Шпак

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На кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби завадили прориву в Україну транспортного засобу. Автівка влетіла в пункт пропуску на великій швидкості збивши шлагбаум. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

 

Зазначається, що спроба прориву відбулася в пункті пропуску «Краківець» сьогодні, 5 вересня, близько 9-ї ранку.

«Автомобіль «Рено» іноземної реєстрації влетів в пункт пропуску з боку Польщі. Збивши шлагбаум – автівка продовжувала швидко рухатися. Прикордонники негайно провели заходи для зупинки порушника та застосували засоби примусової зупинки. В результаті, пробивши колеса та знісши ще один шлагбаум, транспортний засіб зупинився на виїзді з пункту пропуску. Група реагування прикордонників водія затримала», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Попередньо встановлено, що чоловік є іноземцем, а його автівка мала швейцарську реєстрацію. Зважаючи на стан затриманого, він може бути під впливом наркотичних засобів або алкоголю.

На місце викликали співробітників поліції. Зараз проводяться заходи зі встановлення всіх обставин порушення. Також організовано взаємодію з прикордонниками Польщі.

Фото: ДПСУ

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