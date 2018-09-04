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В Україні запустили єдиний реєстр медичних оглядів

Юлія Шпак

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З вересня 2018 року дані про медичні професійні огляди українців зберігаються в єдиній електронній системі. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

 

Зазначаєтся, що таке нововведення МОЗ України впорядкує професійні медогляди й унеможливить використання  підроблених довідок та санітарних книжок.

«Професійний медогляд є обов’язковою умовою роботи водіїв, людей, які володіють зброєю, та декретованих осіб – вихователів, вчителів, викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі тощо. Тепер дані про такі огляди міститимуться в єдиному реєстрі медичних оглядів – надійно захищеній електронній системі», – йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що професійний медогляд українці проходитимуть виключно в закладах охорони здоров’я, а дані автоматично відображатимуться в електронній системі. Довідку-дублікат про пройдений медогляд кожен українець зможе одержати безоплатно.

«З часом єдиний реєстр медичних оглядів буде інтегровано до системи «Електронне здоров’я». А вже зараз працює мобільний додаток «Медичні огляди», з допомогою якого контролюючі органи можуть швидко перевірити легітимність конкретного медогляду», – повідомляють у МОЗ.

На сьогодні у міжвідомчу взаємодію та роботу в єдиному інформаційному просторі приєднались Міністерство внутрішніх справ та Міністерство молоді та спорту. МОЗ України проводить роботу щодо долучення до міжвідомчої взаємодії та роботи в єдиному інформаційному просторі інших міністерств та державних установ – споживачів відповідної інформації.

Фото: МОЗ

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