У вересні з’являться нові 20-гривневі банкноти

З 25 вересня в Україні будуть уведені нові банкноти номіналом 20 гривень. Про це йдеться на сайті НБУ.

Зазначається, що після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти попереднього зразка на нові.

«Новими банкнотами Національний банк заміщуватиме зношені та пошкоджені 20-гривневі банкноти зразка 2003 року. Поступово в обігу ставатиме більше нових 20-гривневих банкнот через заміну зношених», – йдеться у повідомленні.

В НБУ додають, що за дизайном нова банкнота у 20 гривень наслідує оновлені банкноти номіналом 100 та 500 гривень.

«На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився – 69х130 мм. Кольорова гама та ж сама», – пояснюють у відомстві.

Фото: НБУ