Стартував конкурс інвестиційних проектів для учасників ООС: як взяти участь

На Львівщині стартував конкурс інвестиційних проектів для підтримки підприємницької ініціативи учасників операції Об’єднаних сил. Відтак, підприємці-учасники ООС можуть отримати з обласного бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики Львівської ОДА. Про це Львівськом порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:

– мати статус учасника ООС;

– мати офіційну прописку на території Львівської області;

– створити бізнес-план (інвестиційний проект);

– взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду «Відродження», «Новий відлік» або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.

Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:

– вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі можливості, наявний чи потенційний кадровий склад;

– конкретний напрямок використання кредитних коштів;

– очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації проекту;

– очікувані ринки збуту продукції та послуг.

Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації з 4 вересня по 4 жовтня 2018 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.

Зазначимо, департамент економічної політики політики ЛОДА співпрацює з такими банками та кредитними спілками: ПАТ АКБ «Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», Церковна кредитна спілка «Анісія», кредитна спілка «Вигода», кредитна спілка «Бойківщина».

Максимальна сума кредиту – 300 тис грн терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14% річних.

Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.

Детальну інформацію також можна отримати за телефонами: 2- 999- 279.