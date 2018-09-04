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Шовковський увійшов до тренерського штабу збірної України

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Екс-воротар київського «Динамо» та збірної України з футболу Олександр Шовковський отримав посаду в національній команді. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

 

Представлення Шовковського в національній збірній має відбутися у вівторок, 4 вересня. Він буде одним з помічників головного тренера збірної Андрія Шевченка.

Іспанець Педро Хара залишиться тренером воротарів в збірній України.

Додамо, що Шовковський завершив кар’єру футболіста у 2016 році та отримав тренерську ліцензію.

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