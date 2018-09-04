Савченко залишили під арештом до 30 жовтня

Шевченківський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою народному депутату Надії Савченко до 30 жовтня. Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 4 вересня, повідомляє Укрінформ.

“Клопотання про подовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Савченко Надії Вікторівни задовольнити. Продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави… Строк дії ухвали тримання підозрюваної Савченко Н.В. у визначений термін до 30 жовтня 2018 року включно”, – оголосив суддя.

Як повідомлялося, напередодні адвокати Савченко подали до суду клопотання щодо взяття Савченко на поруки 23 особами.

Верховна Рада 22 березня дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.