ОСТАННІ НОВИНИ

Нардепи хочуть висунути Сенцова на Нобелівську премію миру

Олександр Косик

|

У Верховній Раді пропонують номінувати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова на Нобелівську премію миру. Про це “Громадському” повідомив заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко.

 

«Це була ініціатива Леха Валенси й Україна обов’язково має долучитись», — сказав Гончаренко.

За його словами, депутати підготували проект відповідної постанови. Документ вже підписали члени депутатської групи «Крим».

Гончаренко анонсував, що після того, як проект підпишуть необхідні 150 депутатів, Верховна Рада ухвалить його у вересні. Після чого Україна офіційно висуне Сенцова на Нобелівську премію.

Міністр культури України Євген Нищук зазначив: «Це надзвичайна новина, яка має стати відомою в усьому світі і, впевнений, допоможе врятувати життя українському митцю. Олег, як ніхто інший, достойний такої відзнаки».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...