Нардепи хочуть висунути Сенцова на Нобелівську премію миру

У Верховній Раді пропонують номінувати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова на Нобелівську премію миру. Про це “Громадському” повідомив заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко.

«Це була ініціатива Леха Валенси й Україна обов’язково має долучитись», — сказав Гончаренко.

За його словами, депутати підготували проект відповідної постанови. Документ вже підписали члени депутатської групи «Крим».

Гончаренко анонсував, що після того, як проект підпишуть необхідні 150 депутатів, Верховна Рада ухвалить його у вересні. Після чого Україна офіційно висуне Сенцова на Нобелівську премію.

Міністр культури України Євген Нищук зазначив: «Це надзвичайна новина, яка має стати відомою в усьому світі і, впевнений, допоможе врятувати життя українському митцю. Олег, як ніхто інший, достойний такої відзнаки».