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Мільйон українців щороку покидають державу і виїжджають за кордон, - МЗС

Дарина Смеречанська

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Глава МЗС України наголосив, що кожного року з України за кордон виїжджають близько 1 млн громадян. Про це повідомляє УП.

 

“У нас справді катастрофічна ситуація. Приблизно 1 мільйон українців виїжджають щороку. Ми вважаємо, що, на жаль, ця негативна тенденція найближчим часом збережеться”, – підкреслив міністр в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

Клімкін зазначив, що, за останніми  даними, в одній тільки Польщі проживає близько 1,4 мільйона українців.

В основному, українці їдуть за кордон працювати і осідають у країнах ближнього зарубіжжя, але багато в пошуках кращого життя їдуть ще далі в Європу і Америку.

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