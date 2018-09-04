Мільйон українців щороку покидають державу і виїжджають за кордон, - МЗС

Глава МЗС України наголосив, що кожного року з України за кордон виїжджають близько 1 млн громадян. Про це повідомляє УП.

“У нас справді катастрофічна ситуація. Приблизно 1 мільйон українців виїжджають щороку. Ми вважаємо, що, на жаль, ця негативна тенденція найближчим часом збережеться”, – підкреслив міністр в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

Клімкін зазначив, що, за останніми даними, в одній тільки Польщі проживає близько 1,4 мільйона українців.

В основному, українці їдуть за кордон працювати і осідають у країнах ближнього зарубіжжя, але багато в пошуках кращого життя їдуть ще далі в Європу і Америку.