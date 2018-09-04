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Через початок навчального року призначили додаткову електричку Львів-Красне-Львів

Юлія Шпак

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Із початком навчального року збільшується пасажиропотік. У зв’язку із цим, призначається додатковий приміський поїзд №6046/7633 Львів-Красне-Львів із 7 вересня 2018 року по п’ятих днях тижня. Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.

 

Так, поїзд №6046 Львів-Красне (по п’ятницях):

Львів 17:23 Підзамче 17:33-17:37 Підбірці 17:46-17:47 Борщовичі 17:58-18:11 Залуги 18:13-18:14 Полониця 18:20-18:21 Задвір`я 18:26-18:27 Полтва 18:32-18:33 Куткір 18:37-18:38 Красне 18:45 год.

Поїзд №7633 Красне – Львів (без зупинок):

Красне 19:40 – Львів 20:30год.

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