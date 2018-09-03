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Ремонт площі Двірцевої планують розпочати вже цього року

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Цьогоріч у Львові планують розпочати ремонт площі Двірцевої. Зараз триває підготовка документів щодо початку робіт. Про це сьогодні, 3 вересня, під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

«Ми хочемо розпочинати роботи біля нашого вокзалу, там епопея з експертизою, документами, тендерами. Хочемо цього року цю роботу розпочати. По вул. Замарстинівській роботи тривають, все йде по плану. Готуємось до наступного року — це вул. Шевченка, Бандери, а також десятки ремонтів вулиць по кожному району. Це невеликі вулиці, наприклад, Личаківський район — вул. Просвіти, Піскова, і так по кожному району.

Роботи по вул. Двірцевій на етапі оголошення нового тендеру, всередині місяця буде фіналізована подача документів, потім час для акцептація. Я би хотів, щоб ми роботи почали цього року, але все залежить від погоди. Останні два-три роки ми роботи проводимо також і в зимовий період», — цитує міського голову прес-служба ЛМР.

Як виглядатиме площа Двірцева після реконструкції, дивіться за посиланням.

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