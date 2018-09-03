На українських дорогах смертність в сім разів вища ніж у ЄС

В аваріях на дорогах в Україні за цей рік загинули вже понад 1,5 тисячі осіб, за минулий рік – від 3,4 тисячі до 4,5 тисячі, за останні 15 років – близько 74 тисяч осіб. Про це повідомляє УП.

Як зазначає Всеволод Некрасов у статті «Смерть на дорозі: що приховує офіційна статистика про ДТП в Україні», дані державних відомств щодо дорожньо-транспортних пригод розходяться і можуть бути сфальсифіковані, але й ці цифри – вищі, ніж у великих країнах Європейського Союзу.

За 7 місяців 2018 року, за даними патрульних, загинули 1 545 осіб і отримали травми 15 647 осіб.

За 15 років ведення офіційної публічної статистики в Україні загинуло в ДТП 74 тис осіб і ще 603 тис осіб отримали травми.

76% травмованих в ДТП в Україні помирають на догоспітальному етапі, тоді як у ЄС – 28%

ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті молоді у віці від 15 до 24 років, констатують у Міністерстві охорони здоров’я. За останні 6 років на дорогах країни загинули 1 400 дітей. Понад 43% загиблих у 2016 році – це пішоходи і велосипедисти.

Автор статті пише, що дані МВС і Державної служби статистики, якими послуговується МОЗ, суттєво відрізняються (у 2016 році розходження даних МВС і МОЗ було близько 50%).

У 2017 році, за даними Патрульної поліції (Міністерства внутрішніх справ), загинуло 3432 особи, а за даними Державної служби статистики – 4529 осіб.

За 13 років розбіжність у даних становить майже 16 тисяч загиблих.

Як пояснили в Держстаті, МВС вважає загиблими в ДТП лише тих, хто загинув безпосередньо на місці ДТП, а Держстат веде статистику на підставі лікарських і фельдшерських свідоцтв про смерть, де вказана причина смерті.

Автор статті, проаналізувавши дані Патрульної поліції щодо ДТП з 1 січня до 31 липня 2018 року та інформацію з відкрити джерел, робить висновок, що даним патрульних вірити не варто.

Проте навіть за офіційною статистикою безпека дорожнього руху в Україні низька порівняно з країнами ЄС.

Якщо порівняти з державами, співмірними за кількістю населення з Україною, то в Німеччині, Великобританії та Іспанії на 1 млн осіб гине вдвічі менше людей, ніж в Україні, хоча кількість населення там на мільйони і десятки мільйонів більша.

Некрасов наголошує, що в країнах ЄС на тисячу осіб зареєстровано 500 авто, а в Україні – 202 автомобілі, у 2,5 разу менше (за даними Мінінфраструктури, всього 6,9 млн машин).

Тобто в Україні при нижчому рівні автомобілізації показник смертності у ДТП на 1 млн машин тільки за офіційними даними більш ніж у 5 разів вищий, ніж в країнах ЄС.

“Якщо визнати, що офіційні дані про кількість загиблих в ДТП в Україні занижені на 30-50%, то смертність на українських дорогах вища, ніж на шляхах країн Євросоюзу, приблизно в 7,5 разу”, – пишу автор.

Через втрати на дорогах Україна зазначає й економічних втрат.