ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканцям Львівщини нагадують: не платиш аліменти – за кордон зась

Дарина Смеречанська

|

Львівська митниця та Головне територіальне управління юстиції у Львівській області інформують, що неплатнику аліментів буде заборонено виїжджати за кордон при наявності постанови державного виконавця.

 

Власне, 7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів».

5 лютого в Україні запрацював реєстр неплатників аліментів.

Як зазначають в управлінні юстиції, завдяки цьому неплатникам аліментів може бути обмежено виїзд за корон. Для того, щоб обмежити ту чи іншу особу в праві виїзду за кордон, повинен бути задіяний спеціальний механізм. У цьому разі підставою для внесення в базу даних і подальшого обмеження в праві виїзду є постанова державного виконавця. Після того, як постанова надійшла в розпорядження прикордонників, неплатника аліментів вносять в базу даних.

«Враховуючи прийняття закону  та початок роботи реєстру неплатників аліментів тим, хто не платить аліменти більше шести місяців, тимчасово заборонено виїжджати за кордон, кермувати авто, користуватися зброєю і полювати, а також давати дозвіл на виїзд дитини за межі країни. Крім того, для неплатників передбачено новий вид відповідальності – суспільно-корисні роботи, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною безпосередньо», – наголошує прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...