У межах матчу 7-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги ФК «Львів» зіграв внічию з «Олександрією». Про це повідомляє інформаційна служба ФК «Львів».

Незважаючи на те, що старт гри пройшов у щільній тактичній боротьбі, львів’яни реалізували свій перший ж гольовий момент: Западня пробив у дальню стійку, але першим на підборі був Бруно, який забив свій другий м’яч за «синьо-золотих левів» цього сезону.

«Олександрія» спробувала перевести гру на половину поля господарів, але наразилися на контратаку, яка призвела до другого взяття воріт підопічних Володимира Шарана. Голівков виконав навісну подачу з правого флангу, а Тейлор ударом головою не залишив жодних шансів Паньківу на порятунок.

Наприкінці першої половини зустрічі «олександрійці» у двох епізодах спробували потурбувати голкіпера «Львова» Бандуру, але в обох випадках «сфера» не знаходила ціль: спочатку Ковалець на швидкості змістився з лівого флангу у центр і пробив по «горобцях», а за кілька миттєвостей Цуріков виграв підбір після верхової флангової, але пробив вище воріт.

«Олександрія» внесла кілька коректив у перерві, зокрема, виконавши дві заміни, і це принесло результат. На 54-й хвилині простріл з лівого флангу на дальній стійці замкнув Грицук, який тільки-но з’явився на полі у другому таймі.

Гості виглядали свіжішими за «городян» у другій 45-хвилинці, більше тримали м’яч і знаходили вільні зони для розвитку своїх наступів. «Львів» ще й втратив через травму Приймака, якого замінив на 57-й хвилині новачок команди Білий. Як результат, на 83-й хвилині «Олександрія» зрівняла рахунок: Пашаєв виконав навіс в штрафний, там зав’язалася боротьба, захисники не встигли винести м’яч, а Сітало проштовхнув його в сітку.

У кінцівці гри як львів’яни, так і «олександрійці» могли вирвати перемогу у цій битві. Спочатку Бруно вивів Западню на ударну позицію, той на замаху поклав захисника на газон, але не зумів виграти дуель у голкіпера. Гостям ж бракувало удачі, коли Грицук ударом з близької відставні перевірив на міцність поперечину – 2:2.

Фото: ФК “Львів”