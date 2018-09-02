У Миколаєві вбили відомого вченого-дослідника Голодомору

Вчора, 1 вересня, у Миколаєві знайшли вбитим відомого вченого, дослідника Голодомору, професора університету імені Василя Сухомлинського Миколу Шитюка. Про це повідомляє місцеве видання Новости-N з посиланням на джерело у прокуратурі, пише Українська правда.

Спочатку видання повідомило, що у квартирі багатоповерхового будинку Миколаєва на перетині проспекту Центрального і 3-ї Слобідської знайшли тіло людини з ознаками насильницької смерті.

Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайшли у квартирі на першому поверсі – житлове приміщення здавали в оренду погодинно.

За інформацією Новости-N, чоловік зняв квартиру на три години. Після закінчення зазначеного часу господарка квартири почала телефонувати орендатору, але його телефон не відповідав.

«Коли вона приїхала на квартиру, то знайшла чоловіка з ножем у спині без ознак життя», –йдеться у повідомленні.

У поліції заявили, що «встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчинення злочину».

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Пізніше Новости-N повідомило, що вбитий – відомий вчений Микола Шитюк.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, експерти і кінологи. Після проведення усіх оперативно-слідчих дій тіло убитого відправили на судово-медичну експертизу.

Коментуючи інформацію про смерть Шитюка, голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко заявив про можливий «російський слід».

«Микола Шитюк був яскравим прикладом щирого служіння науці та своїй країні. Враховуючи його внесок у розвінчування міфів радянської імперії, яку копіюють сьогодні наші східні сусіди, я б не відкидав версію з російським слідом в трагічній смерті справжнього патріота України», – написав він у Facebook.

Зазначимо, икола Шитюк – академік Української академії історичних наук, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. З 2008 року очолював Навчально-науковий інститут історії і права Миколаївського національного уініверситету імені Васил Сухомлинського.

Серед основних його праць – «Голод-геноцид 1932-1933 рр. на території Миколаївщини: погляди істориків, очевидців, архівні матеріали» та «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Миколаївська область».

Фото: Новости-N