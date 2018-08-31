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Варфоломій сказав Кирилу, що дасть Україні автокефалію

Олександр Косик

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Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати українській Церкві автокефалію. Про це повідомляє у Facebook речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря).

 

«Перші вістки з переговорів на Фанарі: патріарх Кирил не досяг всього, заради чого їхав», – пише він.

За словами Євстратія, після зустрічі патріархів до журналістів вийшов митрополит Еммануїл і розповів, що «ми повідомили патріарху про рішення щодо подолання розділення в Україні та надання автокефалії, яке імплементується»

За словами Євстратія, після зустрічі патріархів до журналістів вийшов митрополит Еммануїл і розповів, що «ми повідомили патріарху про рішення щодо подолання розділення в Україні та надання автокефалії, яке імплементується».

«Пізніше очікується офіційний текст, тому виклад може бути не буквальним. В цілому підсумок переговорів для України дає підстави для стриманого оптимізму. Однак не слід забувати, що “диявол ховається в деталях», – зазначив він.

Додамо, сьогодні у Стамбулі пройшла зустріч вселенського патріарха Варфоломія з предстоятелем Російської православної церкви патріархом Кирилом.

На 1-3 вересня у Вселенської Патріархії вже запланований Синакс (Synaxis) – збори всіх єпископів цієї Церкви. Перед Синаксом відбудеться чергове засідання Священного Синоду Патріархату, де вочевидь розглядатимуть і “українське питання”, т.зв. питання Томосу – надання автокефалії Церкві в Україні.

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