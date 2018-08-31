Уряд планує витратити 35 мільйонів гривень на популяризацію України у світі

Міністерство інформаційної політики очікує, що його витрати на популяризацію України за кордоном у мас-медіа за результатами року становитимуть близько 35 млн грн, заявив держсекретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко, пише «Інтерфакс-Україна».

«Загалом на кінець року сподіваємося вийти на цифру близько 35 млн грн за цей рік на медійну популяризацію України за кордоном», – повідомив А.Біденко під час прес-конференції в Києві в четвер.

Зокрема, популяризація на телеканалі EuroNews за контрактом коштуватиме близько 3 млн грн. На інші сфери популяризації в засобах масової інформації, тендер щодо яких ще триває, буде витрачено близько 26 млн грн.