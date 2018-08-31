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Українки – найбільш питущі жінки у світі, - дослідження

Юлія Шпак

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Українки посідають перше місце у світі у списку тих, хто вживає алкоголь у найбільших кількостях.  Про це йдеться у дослідженні вчених з Університету Вашингтонської школи медицини. Загалом у ньому взяли участь 28 мільйонів людей з 195 країн, передає «Українська правда.Життя».

 

Учені вивчили 694 джерела даних про споживання алкоголю та 592 наукові роботи щодо ризику вживання алкоголю за період з 1990 по 2016 роки.

У ході роботи дослідники з’ясували, що станом на 2016 рік у середньому питущі українки вживають 42 грами чистого алкоголю на день. Стільки спирту містить 420 міліграмів червоного вина або півтора літра пива.

Питущі українські чоловіки у цьому рейтингу зайняли 5 місце:

  • Румуни випивають 82 грами чистого алкоголю
  • Португальці 73 грамів
  • Люксембуржці 73 грамів
  • Литовці 70 грамів
  • Українці 70 грамів

При цьому Україна посідає 4 місце серед країн з найвищою смертністю від алкоголю – зі 100 тисяч людей віком 15-49 років 92 вмирають саме від спиртових напоїв.

За цим показником Україну випереджають:

  • Держава в Південній Африці Лесото (тут від алкоголю вмирають 145 людини зі 100 тисяч);
  • Росія (вмирають 118 людей зі 100 тисяч);
  • Центральноафриканська Республіка (вмирають 108 людей зі 100 тисяч).

У ході своєї роботи вчені зробили висновок, що споживання алкоголю – головний фактор погіршення здоров’я і, зокрема, виникнення онкологічних захворювань.

Більше того, безпечної дози алкоголю не існує. Випивка шкодить у будь-якій кількості.

До 10% смертей людей віком 15-49 років спричиняють саме спиртові напої.

За результатами дослідження, 32,5% людей у світі вживають алкоголь. Це 2,4 мільярди людей.

З них – 25% жінок та 39% чоловіків.

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