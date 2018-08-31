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Сьогодні львів’ян запрошують на фестиваль фарб Холі

Юлія Шпак

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Сьогодні, 31 серпня, о 18:00 відбудеться фестиваль фарб Холі з нагоди завершення літа. Про це Львівському портау повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Що ж на вас чекає? Ми готуємо свято Холі, де ми всі будемо обсипатися фарбою та просто веселитися. Але ви не подумайте, що це все. Також у нас буде жива музика. Різні гурти здивують вас класними піснями», – зазначили організатори.

При попередній реєстрації учасники безкоштовно отримають пачку фарби для участі в фестивалі.

Реєстрація:

Під час заходу також будуть відбуватися розіграші призів.

Захід відбудеться за адресою – Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81

Вхід вільний.

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