Сьогодні львів’ян запрошують на фестиваль фарб Холі

Сьогодні, 31 серпня, о 18:00 відбудеться фестиваль фарб Холі з нагоди завершення літа. Про це Львівському портау повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Що ж на вас чекає? Ми готуємо свято Холі, де ми всі будемо обсипатися фарбою та просто веселитися. Але ви не подумайте, що це все. Також у нас буде жива музика. Різні гурти здивують вас класними піснями», – зазначили організатори.

При попередній реєстрації учасники безкоштовно отримають пачку фарби для участі в фестивалі.

Реєстрація:

Під час заходу також будуть відбуватися розіграші призів.

Захід відбудеться за адресою – Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81

Вхід вільний.