Патрульні Львова нагадують батькам школярів про правила поведінки на вулиці та в побуті

Час літніх канікул спливає й діти готуються до 1 вересня. Відтак, працівники Патрульної поліції у Львівській області нагадують батькам школярів про правила поведінки на вулиці та в побуті. Про це повідомляють на своїй сторінці у Facebook.
Нагадайте школярам, аби убезпечити їх від непоправних помилок:
- дитина у жодному разі не може нікуди йти з незнайомцями та малознайомими особами — це може бути пасткою. Також за жодних обставин не можна сідати в чужий автомобіль. Поясніть, що зловмисником може бути будь-хто — жінка або чоловік різного віку.
- ніколи не можна приймати від незнайомців подарунки, їжу та напої, а також вірити обіцянкам. У вигляді пропозиції може бути що завгодно: маленьке кошеня, модні гаджети або навіть гроші.
- разом згадайте правила дорожнього руху, особливо правила переходу проїжджої частини, зокрема, й на нерегульованих перехрестях. Переконайтеся, що дитина пам’ятає значення сигналів світлофору. Нагадайте про дотримання правил безпеки під час проїзду у громадському транспорті.
- продемонструйте дитині, як працюють електричні та газові прилади вдома у разі, якщо вона буде користуватися ними за вашої відсутності.
- розкажіть дитині про булінг та запевніть у вашій підтримці за будь-якої ситуації.
- подбайте, аби ваша дитина мала засіб зв’язку з вами або з кимось із родичів. Якщо є змога, попросіть її вивчити хоча б один номер телефону напам’ять.
- нагадайте дитині номери екстрених служб — 101, 102, 103, 104 та у яких випадках за ними потрібно телефонувати.
Юлія Шпак