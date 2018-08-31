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Патрульні Львова нагадують батькам школярів про правила поведінки на вулиці та в побуті

Юлія Шпак

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Час літніх канікул спливає й діти готуються до 1 вересня. Відтак, працівники Патрульної поліції у Львівській області нагадують батькам школярів про правила поведінки на вулиці та в побуті. Про це повідомляють на своїй сторінці у Facebook.

 

Нагадайте школярам, аби убезпечити їх від непоправних помилок:

  • дитина у жодному разі не може нікуди йти з незнайомцями та малознайомими особами — це може бути пасткою. Також за жодних обставин не можна сідати в чужий автомобіль. Поясніть, що зловмисником може бути будь-хто — жінка або чоловік різного віку.
  • ніколи не можна приймати від незнайомців подарунки, їжу та напої, а також вірити обіцянкам. У вигляді пропозиції може бути що завгодно: маленьке кошеня, модні гаджети або навіть гроші.
  • разом згадайте правила дорожнього руху, особливо правила переходу проїжджої частини, зокрема, й на нерегульованих перехрестях. Переконайтеся, що дитина пам’ятає значення сигналів світлофору. Нагадайте про дотримання правил безпеки під час проїзду у громадському транспорті.
  • продемонструйте дитині, як працюють електричні та газові прилади вдома у разі, якщо вона буде користуватися ними за вашої відсутності.
  • розкажіть дитині про булінг та запевніть у вашій підтримці за будь-якої ситуації.
  • подбайте, аби ваша дитина мала засіб зв’язку з вами або з кимось із родичів. Якщо є змога, попросіть її вивчити хоча б один номер телефону напам’ять.
  • нагадайте дитині номери екстрених служб — 101, 102, 103, 104 та у яких випадках за ними потрібно телефонувати.

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