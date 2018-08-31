Патрульні Львова нагадують батькам школярів про правила поведінки на вулиці та в побуті

Час літніх канікул спливає й діти готуються до 1 вересня. Відтак, працівники Патрульної поліції у Львівській області нагадують батькам школярів про правила поведінки на вулиці та в побуті. Про це повідомляють на своїй сторінці у Facebook.

Нагадайте школярам, аби убезпечити їх від непоправних помилок: