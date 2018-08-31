Опубліковано топ-найдорожчих відпусток українських чиновників

У 2017 році українські чиновники задекларували понад 9 мільйонів гривень витрат на відпочинок у за кордоном. Про цей йдеться у проекті «Декларації» Bihus.Info, пише УП.

Зазначається, що рейтинг топ-відпочивальників очолив президент Петро Порошенко.

За даними аналітиків проекту, у своїй декларації за 2017 рік він вказав два видатки на туристичні послуги на загальну суму понад 2,7 млн гривень.

Проте, за підрахунками програми «Схеми», повна вартість відпочинку на Мальдівах – разом із чартерними авіаперельотами, орендою острова, харчуванням і додатковими послугами – мала обійтися президенту не менше ніж у півмільйона доларів (понад 14 млн гривень).

Повідомляється, що на другому місці опинилася близька до Порошенка екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева.

Автори проекту вказують, що у 2017 році відпочинок родини коштував їй 1,9 млн гривень.

При цьому зазначається, що мальдівський вояж сімейства Гонтаревих 2016 року навіть став підставою для розслідування НАБУ за підозрою у декларуванні недостовірної інформації, але наприкінці червня справу було закрито – відпустка нібито обійшлася їм всього у 250 тисяч гривень, тобто нижче порогу для декларування.

Третім «призером», за підрахунками журналістів, став народний депутат Вадим Новинський.

Повідомляється, що минулого року він задекларував шість видатків на готельно-ресторанні послуги у Росії, Німеччині та Швейцарії, які в сумі склали трохи більше 1 млн гривень.

Зазначається, що мінімум у 834 тисячі гривень обійшовся відпочинок у Німеччині та Іспанії у 2017 році народному депутату Вячеславу Константіновському.

На п’ятому місці у рейтингу витрат на відпочинок опинився депутат Луцької міськради Андрій Покровський, який минулого року на проживання у готелях Австрії та Франції витратив 582 тисячі гривень.

Повідомляється, що на шостому місці опинилась суддя Верховного Суду Ірина Желтобрюх.

Про цьому зазначається, що їй не довелося платити за свій відпочинок із власної кишені – про неї потурбувалася держава.

«У липні цього року вона отримала від Верховного Суду близько 425 тисяч гривень відпускних і допомоги на оздоровлення», – йдеться у публікації.

Автори додають, що загалом у 2017–2018 роках українські чиновники задекларували близько 9 млн гривень витрат на відпочинок і ще майже 52 млн гривень відпускних було виплачено їм.