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Доба у зоні проведення бойових дій на Донбасі минула без втрат

Юлія Шпак

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Упродовж минулої доби, 30 серпня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки стабілізації і залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено. Про це повідомляє штаб ООС.

 

Окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Майорське, Шуми, Піски, Павлопіль, Лебединське та Водяне.

Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив їх на час «шкільного» перемир’я повністю. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов’язань щодо припинення вогню.

Від початку поточної доби противник один раз обстріляв позиції наших військ у районі населеного пункту Гнутове з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед наших оборонців немає.

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