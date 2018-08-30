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Євро на міжбанку перетнув позначку 33 гривні

Омелян Шевчук

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30 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,14-28,23 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.

 

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 28,18-28,26 гривні;

Євро – 32,97-33,06 гривні;

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 30 серпня на рівні 28,11 гривні.

29 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 28,06-28,09 гривні за долар.

29 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,13-28,15 гривні за долар.

ЕП

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