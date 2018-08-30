В Україні готують «будівельну амністію» для невеликих будинків

В Україні запускають механізм «будівельної амністії» для об’єктів незначного класу наслідків (СС1). Про це на своїй сторінці у FB повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Цього рішення чекають дуже багато громадян, кожне п’яте звернення до ДАБІ сьогодні – з приводу «будівельної амністії». Вже на днях Мін’юст опублікує наказ Мінрегіону про порядок обстеження та прийняття в експлуатацію таких об’єктів. В першу чергу це стосується приватного сектору, який раніше не встиг зареєструвати документи на свої домівки, дачні або садибні будинки, гаражі, які були збудовані до 2015 року і мають площу не більше 300 м². Ми продовжуємо термін прийняття в експлуатацію таких будівель», – написав Геннадій Зубко.

Чиновники обіцяють, що порядок обстеження таких будівель буде простим та швидким.

«Порядок обстеження й прийняття в експлуатацію, який ми запроваджуємо, дуже простий. Не потребує від українців зайвих довідок. Головне, щоб збудований об’єкт відповідав цільовому призначенню земельної ділянки, будівельним нормам та пройшов технічну інвентаризацію. Орган державного архітектурно-будівельного контролю зобов’язаний прийняти об’єкт в експлуатацію після технічного обстеження протягом 10 днів з моменту подачі заяви», – додав віце-прем’єр-міністр.